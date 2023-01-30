Politika

Boris Johnson: Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.
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dünya Boris Johnson Vladimir Putin tehdit füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski İngiltere Başbakanı Boris Boris Johnson arasında geçtiği iddia edilen diyalog, Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde ortaya çıktı.

Johnson, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmenin Batı yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerine yol açacağı konusunda uyardı.

Ayrıca Putin'e Ukrayna'nın "öngörülebilir gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek saldırıdan caydırmaya çalıştı.

Putin’in İngiltere'nin çağrısına olumsuz yanıt verdeğini belirten Johnson “Bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer' dedi" ifadelerini kullandı.

İddialara göre, 11 Şubat'ta Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

Wallace'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığı, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiği ifade edildi.

Bunu zorbalık veya güç gösterisi olarak tanımlayan Wallace, Rusya ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum ve sana yine de yalan söyleyeceğim. Bunun bir tür güç gösterisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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