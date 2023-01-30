Kerkük’te bir İHA düştü

KERKÜK (K24)

K24’ün Kerkük polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre dün gece Kerkük - Erbil karayolu üzerindeki Sê Kaniyan köyü yakınlarındaki siteye bir İHA düştü.

İHA’nın bir sitedeki evin damına düştüğü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, şimdiye kadar iHA’nin kime ait olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı öğrenilemediği kaydedildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Polis kaynaklarına göre istihbarat toplamak için kullanılan bu tür İHA’lar daha önce birçok saldırıda kullanıldı.