AB’den İran hamlesi: Devrim Muhafızları terör listesine eklenebelir

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İran’da askeri, siyasi ve ekonomik olarak ciddi bir ağırlığı bulunan ordu bünyesindeki Devrim Muhafızları ile ilgili dikkat çekici bir hamle AB’den geliyor.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a (FT) konuşan diplomatlar ve yetkililer AB’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine almak için seçenekleri görüştüğünü duyurdu.

Geçmişte İran’ın nükleer silah kapasitesini artırmaması için bu yönde bir hamle yapmayan AB, eğer Devrim Muhafızları’nı terör listesine alırsa çok büyük bir politika değişikliği yapmış olacak.

İran’la nükleer anlaşma masasına oturan Fransa ve Almanya’nın bu fikri desteklediği belirtilirken, AB yetkililerinin üç hafta içinde 27 ülkeye bir taslak karar metni göndereceği belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Evet bazı üye ülkeler bu teklifi destekliyor. Birçoğu da bu yönde karar alır” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’nin de benzer bir yönde adım atması beklenirken, Donald Trump yönetimi de 2019’da İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine eklemişti.

120 bin askerden oluşan Devrim Muhafızları 1979’da yaşanan devrimden sonra ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak için mücadele etmek adına kurulmuştu.