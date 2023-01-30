Demirtaş: Bugün Erdoğan’ı destekleme kararı alsak yarın öğle yemeğini Saray’da yerim

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı.

Demirtaş, “Çeşitli isimler yansıyor basına. Gültan Kışanak, Rıza Türmen… En son Garo Paylan da yazıldı çizildi. Sizin gönlünüzden geçen kim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“HDP sözü geçen isimler dahil birçok ismi değerlendiriyor, henüz netleşmiş bir isim yok. Önemli olan benim gönlümden hangi ismin geçtiğinden çok, kimin bu sorumluluğu layıkıyla üstlenebileceğidir. Bu görevi her yönüyle yerine getirebilecek bir arkadaşımız olduktan sonra benim için sorun yoktur. Kaldı ki karar verici olan ben değilim, halktır ve halkın sahipleneceği her aday benim de adayımdır.”

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili itiraz dilekçesi vereceğini belirten Demirtaş, bir sonuç alınıp alınamayacağıyla ilgili soruya cevaben şu ifadeleri kullandı:

“Sonuç alınır veya alınmaz, önemli olan Erdoğan'ın yasa tanımaz tutumuna açıkça karşı çıkılması ve adaylığının meşruiyetinin olmadığının halk önünde gösterilmesidir.

‘Erdoğan bunu mağduriyet için kullanacak’ gibi bir kaygıya kapılmanın anlamı yok çünkü 85 milyon aynı anda bağırıp "Biz, Erdoğan'ı çok seviyoruz" desek bile Erdoğan illa ki buradan bir mağduriyet çıkarır. Hiçbir şey demese "Görüyor musunuz beni sevgiye boğmaya çalışıyorlar ama milletim bu boğma teşebbüsünde izin vermez" der yani?

Bu nedenle korkuları, kaygıları bir kenara bırakıp son ana kadar hukuku savunmak gerekir. “

Geçen hafta İzmir’in yerel gazetelerinden İz Gazete’ye verdiği söyleşide “Ben istesem bir günde buradan çıkarım, ama onurumu yitirerek, boyun eğerek çıkmış olurum ki, öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim” ifadelerini kullanan Demirtaş, “Nedir Edirne’den bir günde çıkmanın formülü? Erdoğan’a biat ettiğinizi ilan edecek birkaç açıklama mı mesela? Ya da Kürt seçmene 14 Mayıs’ta Erdoğan yanında hizalanma yönünde mesaj göndermeye başlamak mı?” şeklindeki soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:

“Evet, dediğiniz gibi bugün Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim herhalde. Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var.”