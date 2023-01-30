Politika

ABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması sonrası “Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı” yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye ABD Türkiye seyahat uyarısı güncelleme

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, “olası terörist saldırılara” karşı uyardı.

27 Ocak'ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiği belirtilen açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denildi.

Uyarıda, “Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olunması, kalabalık yerlerden kaçınılması, dikkat çekilmemesi ve uyarılar için yerel medyanın takip edilmesi” istendi.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması eyleminin ardından ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya'dan Türkiye'ye karşı seyahat uyarıları yayınlandı.

Türkiye için yapılan seyahat uyarılarının ardından Ankara misilleme ile cevap vererek bu ülkelere karşı seyahat uyarısı yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar” ile “dini hoşgörüsüzlüğe” dikkat çekildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv