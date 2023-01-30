ABD Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, “olası terörist saldırılara” karşı uyardı.

27 Ocak'ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiği belirtilen açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denildi.

Uyarıda, “Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olunması, kalabalık yerlerden kaçınılması, dikkat çekilmemesi ve uyarılar için yerel medyanın takip edilmesi” istendi.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması eyleminin ardından ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya'dan Türkiye'ye karşı seyahat uyarıları yayınlandı.

Türkiye için yapılan seyahat uyarılarının ardından Ankara misilleme ile cevap vererek bu ülkelere karşı seyahat uyarısı yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar” ile “dini hoşgörüsüzlüğe” dikkat çekildi.