Politika

Zelenskiy’den Macron’a: Rus sporcular olimpiyatlara kabul edilmemeli

Ukrayna lideri Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Rus atletlerin 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.
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kürdistan Volodimir Zelenskiy  Emmanuel Macron Rus sporcular 2024 Paris Olimpiyatları

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında bir yıl geride kaldı. Rus ordusu, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya tank göndereceklerini açıklamalarının ardından Ukrayna'ya çok sayıda füze saldırısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus atletlere 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin vermenin, “terör bir şekilde kabul edilebilir” mesajı şeklinde algılanacağını belirtti.

BBC’de yer alan habere göre, Zelenskiy, Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almamasına yönelik düşüncesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ilettiğini söyledi.

Zelenskiy, Moskova’nın olimpiyatlarda yer alarak propaganda yapmasının önünün açılacağını ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlarda, “tarafsız” olarak yer alabileceğini söylemişti.

Öte yandan Ukrayna, Rus ve Belaruslu sporcuların yer alması durumunda turnuvanın boykot edileceğini duyurdu.

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