Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında tedarik hızının öneminin altını çizerek, “Tedarik hızı, bu savaştaki kilit faktörlerden biri olmuştur ve olacaktır. Rusya, güçlerimizi tüketmek için savaşı uzatmayı umuyor. Bu yüzden silahımız zaman olmalı. Süreçleri hızlandırmalı, Ukrayna için yeni gerekli silah seçeneklerinin arzını çabuklaştırmalıyız” dedi.

MACRON’A ‘RUS SPORCULAR OLİMPİYATLARA KABUL EDİLMEMELİ’ ÇAĞRISI

Öte yandan Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Rus atletlerin 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini söylediğini söyledi.

Rus atletlere 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin vermenin, “terör bir şekilde kabul edilebilir” mesajı şeklinde algılanacağını belirtti.

Zelenskiy, Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almamasına yönelik düşüncesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ilettiğini aktardı.