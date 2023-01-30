Politika

Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’nın savaşı uzatarak Ukrayna birliklerini yıpratmak istediğini belirterek, silahların tedarik hızının savaşın kilit faktörlerinden biri olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Volodimir Zelenskiy  silahlar tedarik hızı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında tedarik hızının öneminin altını çizerek, “Tedarik hızı, bu savaştaki kilit faktörlerden biri olmuştur ve olacaktır. Rusya, güçlerimizi tüketmek için savaşı uzatmayı umuyor. Bu yüzden silahımız zaman olmalı. Süreçleri hızlandırmalı, Ukrayna için yeni gerekli silah seçeneklerinin arzını çabuklaştırmalıyız” dedi.

MACRON’A ‘RUS SPORCULAR OLİMPİYATLARA KABUL EDİLMEMELİ’ ÇAĞRISI

Öte yandan Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Rus atletlerin 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini söylediğini söyledi.

Rus atletlere 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmasına izin vermenin, “terör bir şekilde kabul edilebilir” mesajı şeklinde algılanacağını belirtti.

Zelenskiy, Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almamasına yönelik düşüncesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ilettiğini aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv