Politika

100 Ezidi aile Şengal’e geri döndü

ABD’nin Erbil Konsolosluğu, yaklaşık 100 Ezidi ailenin ABD’nin yardımıyla Şengal’deki evlerine döndüğünü açıkladı.
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kürdistan Ezidi aileler Şengal dönüş

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada Kürdistan Bölgesi’ndeki bir kampta kalan yaklaşık 100 Ezidi ailenin ABD’nin yardımıyla Şengal’deki evlerine geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada Ezidi ailelerin Qahtaniye köyüne geri döndüğü ifade edildi.

Ezidi ailelere evlerinin yeniden inşası için ve nakit para yardımında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Ezidilerin hangi kampta kaldığı bilgisin yer verildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezdi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmezken, binlerce Ezidi Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda kalıyor.

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