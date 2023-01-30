Pakistan’da camiye intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HABER MERKEZİ

Kentin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Onlarca kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda cami de büyük zarar gördü.

Bir polis noktasının hemen yakınında bulunan camiye düzenlenen saldırıda ölenlerin en az ikisinin polis olduğu kaydedildi.

Haber ajansları, en az 32 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan 147 kişiden bazılarının durumlarının kritik olduğunu ve can kaybının artabileceğini aktardı.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ŞÜPHELİ PAKİSTAN TALİBANI

Şiddetli patlamanın cemaatin öğle namazı için bir araya geldiği sırada yaşandığı bildirildi. Pakistan televizyonu Geo News, olayın intihar saldırısı olduğunu, bir kişinin üzerindeki patlayıcıları kalabalığın ortasında infilak ettirdiğini aktardı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan medyası saldırının arkasında Taliban olduğunu öne sürdü.

Geçen yıl İslamabad yönetimi ile ateşkesin sona erdiğini duyuran Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı. Ülkede geçen yıl terör saldırılarında 750’ye yakın kişi hayatını kaybetti.