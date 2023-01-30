Politika

ABD Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere yardım etmeye devam edeceğiz

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hick, Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
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ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hick
ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hick
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ERBİL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hick, düzenlediği basın toplantısında, “Geçen senenin temmuz ayından bu yana Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelerin teknik açıdan daha da gelişmesi için 600 bin dolar harcadık” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversite yetkililerine teknoloji konusunda eğitim verdiklerini belirten Irvin Hick, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nde teknolojinin gelişmesine önem verdiğini vurguladı.

Üniversite mezunlarının iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek düzeyde olmasının önemine dikkat çekem Irvin Hick, ülkesinin eğitim alanında Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu’nun konuşması, Kürdistan Bölgesi Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı’nın eğitim ve teknolojinin gelişimi için açıkladığı projenin ardından geldi.

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