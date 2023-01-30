Millet İttifakı, ortak cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini açıkladı

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu Millet İttifakı, bir süredir üzerinde çalışılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna duyurdu.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının vaatlerini içeren seçim beyannamesi deklare edildi.

Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin kamuoyuna açıklandığı toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal birlikte geldi.

Millet İttifakı'nın toplantısında adaletten yargıya, kamu yönetiminden bakanlıklara kadar atılacak birçok yeni adıma dair sinevizyon gösterimi yapıldı. Salondan vaatlerin açıklandığı video gösterimi sırasında en çok reaksiyon liyakate dair atılacak adımlar ve kayyım uygulamasına son verilmesi adımlarına verildi.

“KONTROLSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR, FELAKETTİR”

Kamuda liyakate ve yolsuzluklara dair atılacak adımlara ilişkin ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak sahneye çıktı.

“Kontrolsüz güç güç değildir, felakettir. Milletimiz bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gördü. Milletimiz için beka sorunu oldu” ifadeleriyle sözlerine başlayan Öztrak, yeni bir TBMM iç tüzüğü hazırlayacaklarını, torba kanun uygulamasına son vereceklerini, milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece TBMM’ye verileceğini söyledi.

TBMM’de kesin hesap komisyonu kuracaklarını, cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir kez seçileceğini, Başbakan’ı yönetimde etkili hale getireceklerini, OHAL işlemlerinin yargı denetine bağlı olacağını, Hakimler ve Savcılar kurulunu kaldırarak iki kurul kuracaklarını ve Adalet Bakanı’nın kurullarda yer almayacağını belirten CHP’li Öztrak, “Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesi için gerekli tedbirleri alacağız. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Kamu yönetiminin eşitlik, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisleri ve kurulları lağvedeceğiz” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞINA KAYITLI SARAYLARI HALKIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ”

Ekonomi finans ve istihdam alanına dair atılacak adımları ise DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı anlattı. Hayat pahalılığını sonlandıracaklarını, enflasyonla tavizsiz mücadele edeceklerini, kişi başı milli geliri beş yılda iki katına çıkaracaklarını, 5 milyon yeni istihdam yaratacaklarını ve yoksulluğu bitireceklerimi belirten Çanakçı, “Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak mevcut hesapları vadeleri dolduğunda kapatacağız” dedi.

Hükümetin şatafat içerisinde kamu açığını halının altına süpürdüğünü belirten DEVA’lı Çanakçı, “Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı sarayları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığına kayıtlı uçakları satıp orman yangını için uçak alacağız. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarım için sulama projelerine kullanacağız” diye konuştu.

Vergi kayıp ve kaçaklarıyla etkili mücadele edeceklerini belirten Çanakçı, çalışanlar üzerindeki vergi yükünü azaltacaklarını ifade ederek, “Vergi kayıp ve kaçaklarına son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ”

Eğitim ve bilim alanına dair vaatleri içeren sunumu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp yaptı. YÖK’ün kaldırılacağını, akademisyenlerin ifade özgürlüğünün sağlanacağını, köy okullarında taşımalı eğitime son verileceğini belirten Şahinalp, “Tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet vereceğiz. Her okula fiber internet bağlantısı sağlayacağız. Sosyal medya üzerindeki ifade özgürlüğünü koruyacağız. Dijital varlıkların ödeme sistemleriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Fikri, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Eğitimi tüm paydaşların katılımıyla yeniden yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Bülent Şahinalp, 4+4+4 eğitim sistemine son verileceğini, 1+5+4+3 sistemini hayata geçireceklerini söyledi. Şahinalp, yeni yurt binaları yapılacağını ve üniversite kampusları etrafındaki binaların kiralanması yoluyla yurt sorununun çözüleceğini söyledi.

“KANAL İSTANBUL PROJESİ GÖREVE BAŞLADIĞIMIZ GÜN İPTAL EDİLECEK”

Millet İttifakı’nın kültür sanat, tarım, enerji ve çevre alanına dair atılacak adımları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin anlattı. Telif haklarına dair düzenleme yapacaklarını, festival yasaklarına son vereceklerini, iklim kanunu çıkaracaklarını, kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceklerini, orman yangınıyla mücadelede milli filo kuracaklarını, kişi başına düşen yeşil alan sayısını iki katına çıkaracaklarını, yeni bir maden yasası oluşturacaklarını, hayvan yasasını hayata geçireceklerini, ilk konut alımında tapu harcı alınmayacağını ifade eden Bilgin, “Ticaret Bakanlığını, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız.

Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Esnafımıza emekli olabilmesi için, geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnafımızın, kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmasını sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz” dedi.

Elektrik Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Petrol Piyasası gibi temel kanunlardaki rekabete aykırı imtiyazları yeniden düzenleyeceklerini belirten Bilgin şöyle devam etti:

“Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak, yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceğiz. Rüzgar enerjisinde; yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Yüksek fiyatlı mevcut doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri, gözden geçireceğiz. Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını artıracağız.

Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları teşvik edecek, Türkiye’yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.

Ulaşım modları arasındaki eksik bağlantıları ve darboğaz oluşturan noktaları gidereceğiz. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında; başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere, alternatif ulaşım türleri ve sistemlerini devreye sokacağız. Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ilişkin bilgi ve tecrübe birikiminin oluşmasını sağlayacağız. Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabete açacağız. Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri ortaya koyacak, Kıyı Politika Belgesi ve Kıyı Master Planını hazırlayacağız. Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız."

8 MART KADINLARA TATİL, GENÇLERE PASAPORT ÜCRETSİZ

Sosyal politikalar başlığında sunum yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, yoksulluğu ülkenin hafızasından sileceklerini ifade ederek öncelikle çocuklarla ilgili atılacak adımları sıraladı. Devlet okullarına giden öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğlen yemeği verileceğini belirten Özlale, çocukları cinsel istismara karşı koruyacak tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

8 Mart'ta kadınların idari izinli olacağını, gençlerden pasaport ücreti alınmayacağını belirten Özlale, sosyal yardımlar için de hak temelli bir sistem kurulacağını kaydetti.

Kaçak yabancı işçi çalışmasının önüne geçileceğini belirten Özlale, yabancıların konut satın alarak vatandaşlık kazanmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Yurt dışına giden sağlık personeli için 'Yurda Dönüş Projesi'ni hayata geçireceklerini söyleyen Özlale, ilaç krizini sonlandıracaklarını, asker hastaneleri yeniden açacaklarını ifade etti.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE GERİ DÖNÜLECEK”

Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacağını söyleyen Özlale, tüm uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğini ifade ederek "Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

Uyuşturu sorunu konusundaki vaatlere de değinen Özlale, uyuşturucu cezalarının iki katına çıkarılacağını belirterek, "İktdarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak" dedi.

Kürtleri, Ermenileri, Musevileri, Arapları hatırlatan Özlale, konuşmasını Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerine atıfta bulunarak sonlandırdı.