Politika

Yunan savaş uçağı denize çakıldı

Yunanistan'a ait bir savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü.
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F-4 savaş uçağı
F-4 savaş uçağı
avrupa Yunanistan F-4 savaş uçağı kaza

HABER MERKEZİ

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi’ne düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.

Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "30 Ocak 2023 Pazartesi günü, saat 10:30'da, eğitim uçuşu yapan 338M/117PM tipi bir F-4 uçağı Andravida havaalanının 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düşmüştür" denildi.

Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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