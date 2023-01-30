Politika

Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan ‘Erdoğan’ açıklaması: Derhal temasa geçtik

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin ifadeleri için, “Açıklamanın ardından derhal temasa geçtik” dedi.
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Sauli Niinistö
Sauli Niinistö
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HABER MERKEZİ

Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasının Finlandiya’nın NATO’ya üyelik politikasını değiştirmediğini dile getiren Niinistö, hem Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde derhal temasa geçildiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, “Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan’ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı” dedi.

“PLANA SADIK KALACAĞIZ”

“Şu aşamada söyleyecek bir şey yok. Gelecekte bir açıklama olacaktır” diyen Niinistö, Türkiye’nin politikasının bu süreçte “değiştiğini ve geliştiğini” dile getirdi.

Niinistö, “Bu açıklamalar üzerinden koşullandırmalarla yorum yapmak doğru değil. Türkiye’deki genel tablo bu açıklamalarla birlikte değişmemiştir ve hala olduğumuz yerdeyiz. Bu yorumlar, Türkiye’nin değişen söyleminin gelişimini temsil ediyor ve sahip oldukları değer bu. Bu nedenle biz plana sadık kalacağız” açıklamasını yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, “İsveç ile birlikte hareket ettiğimizi çeşitli programlarda söyledim. Finlandiya’nın NATO üyeliği faydasının bir kısmı, İsveç’in NATO üyesi olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu belirleyici bir nokta değil ancak dikkate alınması gereken bir nokta” ifadelerini kullandı.

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