Af Örgütü: İran'da idamla yargılananlar hapishanede işkence gördü

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İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini’nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve idam cezası istemiyle yargılanan üç kişinin cezaevinde işkence gördüğü belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün İran’ın yargı sistemi hakkında hazırladığı raporda, Mehdi Mohammadifard isimli tutuklunun gardiyanların cinsel saldırısına uğradığı kaydedildi.

“DARP VE CİNSEL SALDIRI İZLERİNE RASTLANDI”

Darp edildiği de belirtilen Mohammadifard, 2 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Rapora göre, 19 yaşındaki Mohammadifard’ın vücudunda ciddi darp ve cinsel saldırı izlerine rastlandı.

Uluslararası Af Örgütü’nün aktardığına göre, yine Emini protestolarında gözaltına alınan 31 yaşındaki Javad Rouhi de kırbaçlanarak şiddetli işkencelere maruz bırakıldı.

18 yaşındaki Arshia Takdastan’ın da birçok kez darp edildiği belirtildi.

“AVUKAT SEÇME HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI”

İşkenceye uğrayan tutukluların, avukat seçme haklarının da elinden alındığı aktarıldı. The Guardian’ın aktardığına göre tutukluların, ‘yeryüzünde yolsuzluk’ ve ‘Allah’a düşmanlık’ suçlamalarıyla verilen idam kararlarını temyize götürme hakkı bulunuyor.

Jina Emini, Tahran’da ahlak polisleri tarafından ‘başörtüsünü kurallara uygun bir şekilde takmadığı gerekçesiyle’ tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan sonra Rojhilat ve İran kentlerin başlamıştı. Protestolar devam ediyor.

İnsan Hakları Derneği’yse protestolarla ilgili veri paylaştı. Buna göre protestolarda 64’ü çocuk ve 39’u kadın olmak üzere en az 488 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. En az 107 protestocu da ölüm veya hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.