Yaşam

Doğu Kürdistan’daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Xoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 1167'ye çıktı.
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Doğu Kürdistan’ın Xoy kentinde meydana gelen deprem sonucu çok sayıda evde hasar oluştu (Foto: AFP)
Doğu Kürdistan’ın Xoy kentinde meydana gelen deprem sonucu çok sayıda evde hasar oluştu (Foto: AFP)
kürdistan Doğu Kürdistan Rojhilat Xoy Deprem

ERBİL (K24)

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde yaralananlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Mutemediyan, "Xoy kentindeki depremde şu ana kadar yaralananların sayısı 1167 olarak tespit edildi" dedi.

Yetkili, depremden etkilenen 70 köydeki evlerin yüzde 20 ile 70 hasar gördüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, Xoy’da saat 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İran Acil Durum Başkanı Mücteba Halidi, dün yaptığı açıklamada, depremde 3 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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