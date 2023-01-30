Başkan Barzani: Peşmerge mücadelesinde hep galip gelmiştir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye Güçleri Komutanı General Matthew McFarlane ve beraberindeki heyeti kabul etti.

DAİŞ terörüyle mücadelenin ele alındığı görüşmede, terör tehlikesinin devam ettiği belirtilerek, uluslararası toplum, Koalisyon ve bölge ülkelerinin işbirliği ve yardımlaşmasını sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin cesur ve güçlü olduğu vurgusu yapan konuk heyet, Uluslararası Koalisyon’un, Peşmerge’nin yeni bir solukla düzenlenmesinden yana olduğunu ifade etti.

DAİŞ terörüyle mücadeledeki destek ve yardımlarından dolayı Koalisyon’a teşekkür eden Başkan Barzani ise Peşmerge’nin büyük bedeller ödediğini ancak her mücadelesinin sonunda galip geldiğini belirterek, “Çünkü Peşmerge’nin kendi iradesi ve meşru bir davası var. Bunun sürmesi gerekiyor. Peşmerge Güçleri vatansever bir ruh, irade ve inançlara eğitilerek güçlendirilmelidir” dedi.