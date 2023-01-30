6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yayın yasağı getirildi, duruşma ertelendi

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İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G'nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına dair açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

HAKLARINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

15 ARALIK'TA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ

Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma saat 11.35'te başladı. Dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı.

Davaya yayın yasağı getirildi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluğunun devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmanın 27 Şubat saat 9.30’da görülmesine hükmetti.