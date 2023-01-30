İYİ Parti: Son bildiride adaylık açıklamasına ilişkin bir bilgi mevcut değil

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız” şeklindeki açıklaması sorulan Zorlu, şunları söyledi:

“Altılı Masa’nın son bildirisinde toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Adaylık açıklamasına ilişkin bir bilgi mevcut değil. Prosedür olarak şunun altını çizmem lazım; 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz bir husus var; nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masanın üzerinde olduğu bir aşamada, mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu, Sayın Genel Başkanımızın en başından beri hassasiyet gösterdiği bir konu. Değerlendirmemizin ardından da İYİ Parti kararını net bir şekilde ortaya koyacaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına yönelik tartışmalara dair Zorlu, şu değerlendirmede bulundu:

“2007-2017 anayasa değişiklerinde çok net bir ifade var; ‘Cumhurbaşkanı’nın iki defadan fazla seçilemeyeceği’ Bu ifade 2007’den beri devam ediyor. Bir ikincisi, Anayasamızın ruhuna bir bütün olarak baktığımızda bu anayasa; demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını tek bir kişiye bırakılmaması için bu maddeyi onun için konumlandırmış.

Dolayısıyla Türkiye’de bugün olan-bitene baktığımızda Anayasamızda olan bu hükmün ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tarih resmen açıklandığında, Sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda, bu süreçte YSK mutlaka ve mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır.”