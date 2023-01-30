Yaşam

Van’da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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kürdistan İpekyolu Van Çocuk

HABER MERKEZİ

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" diye konuştu.

Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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