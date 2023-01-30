Politika

Fransa ve Avustralya’dan Ukrayna'ya binlerce obüs mermisi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa ve Avustralya'nın Ukrayna'ya ortaklaşa binlerce 155 milimetrelik obüs mermisi göndereceklerini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

Colonna, Avustralyalı bakanları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "2021'den bu yana ilk defa uluslararası ve savunma meselelerinde istişareler bu formatta düzenlendi" dedi.

Amaçlarının iki ülke arasındaki ortaklığı yeniden inşa etme çalışmalarını sürdürmek olduğunu ifade eden Colonna, bu ortaklığın karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediklerini belirtti.

Colonna, Fransa ve Avustralya'nın işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştığına değindi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise Fransa ve Avustralya'nın Ukrayna'ya ortaklaşa 155 milimetrelik obüs mermileri göndereceğini belirterek, iki ülkenin bu kapsamda binlerce 155 milimetrelik obüs mermisi üreteceğini ifade etti.

Lecornu, ilk teslimatın gelecek haftalarda başlayacağını aktardı.

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