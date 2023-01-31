Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesi seçenek dışı değil

HABER MEREKZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda liderler, başta Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere göç ve Avrupa'da yeşil sanayiyi destekleme konularda açıklama yaptı.

Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.

Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçecek dışı değil" diyen Macron, tansiyonu yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.

Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.

HOLLANDA VE FRANSA AB’YE GÖÇÜN ‘YÖNETİLEBİLİR’ OLMASINI İSTİYOR

İki ülkenin AB'nin göç politikalarında büyük ölçüde aynı görüşte olduğunu dile getiren Rutte, AB'ye göçmen akınının "yönetilebilir" hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, Rutte'yle göç meselesine değindiklerini ve AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması için birlik kurallarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut göç sisteminin Fransa'da etkisiz kaldığını belirten Macron, "Sistem şu anda göçmen kaçakçıları tarafından suistimal ediliyor. Sistemi daha verimli hale getirmeliyiz" dedi.

Liderler, 9-10 Şubat'ta AB ülkelerinin liderleriyle göç meselesini ele almak üzere Brüksel'de bir araya geleceklerini kaydetti.