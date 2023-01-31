Kürt illeri için kar yağışı uyarısı

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İzlanda soğuklarının etkisiyle birçok Kürt ilinde kar yağışı etkili oluyor. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Sivas, için kar yağışı uyarısı yapıldı.

BİTLİS, MUŞ VE BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.