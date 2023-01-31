Politika

ABD’nin olası bir saldırıya ilişkin uyarısı sonrası Ankara’dan açıklama

ABD, vatandaşlarını Beyoğlu, Galata, Taksim’de olası saldırılara karşı uyardı, Türkiye İçişleri Bakanlığı “Güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyede” açıklamasında bulundu.
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türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABD seyahat uyarısı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’de olası saldırılara ilişkin güvenlik uyarısının ardından bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kuran-Kerim yakma eylemlerinden sonra “güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı” belirtildi,

Açıklamada terör örgütü DAİŞ ve El Kaide’nin bu olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduklarına dair bilgilerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir” denildi.

ABD, İsveç'te Kuran-Kerim yakma eylemi sonrası Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı 27 Ocak’ta yayınladığı güvenlik uyarısını dün güncelledi.

ABD vatandaşlarını, “İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı” uyarmıştı.

Açıklamada, “Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denilmişti.

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