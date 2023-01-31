Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan hastaneye kaldırıldı
HABER MERKEZİ
Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlemesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.
Aslan'ın Mardin Midyat'taki tarihi bir evde ikamet ettiği belirtildi.
Sobayla ısınan evinde sobadan çıkan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen Aslan'ın acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlemesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır.— Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) January 31, 2023
Şu anda gerekli müdaheleler yapılıyor
Dua ediniz pic.twitter.com/haXVpHbu3P