Politika

Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan hastaneye kaldırıldı

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Mehmet Ali Aslan
Mehmet Ali Aslan
kürdistan Mehmet Ali Aslan HDP soba zehirlenmesi

HABER MERKEZİ

Eski HDP Batman Milletvekili  Mehmet Ali Aslan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlemesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Aslan'ın Mardin Midyat'taki tarihi bir evde ikamet ettiği belirtildi.

Sobayla ısınan evinde sobadan çıkan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenen Aslan'ın acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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