Politika

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Biden hakkında bilgilendirme yapın’ talebine ret

ABD Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Başkan Joe Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan "gizli belgelerle" ilgili detay verilmesi talebini geri çevirdi.
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ABD ABD Adalet Bakanlığı Joe Biden Temsilciler Meclisi talep ret

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın evinde ve ofisinde çıkan “gizli belgelerle” ilgili özel savcı atayan Adalet Bakanlığı, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi’nin soruşturmanın akıbeti ve detaylarına ilişkin bilgi verilmesi talebini reddetti.

BİLGİLENDİRME YAPILMAYACAK

Bakanlık tarafından, Cumhuriyetçilerin liderliğini yaptığı komitenin dilekçesine verilen yanıtta, halihazırda devam eden özel savcı soruşturmasının “kamuya açık olmayan” bilgileri içermesi nedeniyle Kongre’ye detaylı bilgilendirme yapılamayacağı aktarıldı.

Bunun ileride alınacak kararları etkileme potansiyeli taşıdığına işaret eden Bakanlık yetkilileri, soruşturmanın bütünlüğünü tehlikeye atmadan Kongre ile olabildiğince fazla bilgi paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

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