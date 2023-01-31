Fazıl Mirani: Irak’ın hükümeti var ama devleti yok

ERBİL K24)

İdris Barzani'nin vefatının 36’ncı yıldönümünde düzenlenen anmaya katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumluluğuna Fazıl Mirani, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’ne gönderilen bütçeyle ilgili kararına tepki gösteren Fazıl Mirani, mevcut durumu değerlendirmek için diğer siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

“Irak’ın bir hükümeti var ama bir Iraklı olarak üzülerek söylüyorum ki; devlet yok” diyen Mirani, “Çünkü yasal ve sivil devletin temelleri vardır. Bağımsızlık ve egemenlikten bahsediliyor. Irak devlet olarak mücadeleyi kaybetti, ama hükümet var” ifadelerini kullandı.

“Federal Mahkeme hangi yasaya dayanarak çalışanların maaşını kesiyor” ifadelerini kullanan Mirani, “Siyasi kararlar ayrı bir konu, bütçe ayrı ancak Irak’ta birey hakları başka bir şekilde işliyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin kendisi de karara karşı olabilir çünkü söz konusu kararın zararlarını görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mirani, Kürdistan Bölgesi siyasi taraflarının Irak’ın mevcut durumu karşısında birlik içinde hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetmişti.