Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban ile görüştü.

Çavuşoğlu, Orban ile görüşmesinin ardından Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Szijarto ile düzenlenen basın toplantısında, Çavuşoğlu, 'İki NATO müttefiki olarak savunma işbirliğimizi geliştirmemiz son derece normal' dedi.

Çavuşoğlu İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili ise "İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

"Biz NATO'nun gelişmesini istiyoruz. Şubat ayında iki ülkenin üyeliği parlamentonun gündeminde olacak. NATO'nun birliğine ve güvenliğine en çok katkı sağlayan 5 ülkeden birisi, bütçesine en çok katkı sağlayan 8 ülkeden biri Türkiye'dir.

İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz, ancak onların Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamaması kabul edilemez.

PKK ve FETÖ'nün özellikle İsveç'te yoğun mevcudiyeti var. Para toplama, terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda faaliyetleri bunlar devam ediyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal vererek “Biz icabında Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin İsveç'le birlikte NATO sürecini devam ettirmeye bağlı olduğunu belirtmişti.

Ülkesi ve İsveç’in güvenliğinin birbirinden bağımsız olmadığını belirten Haavisto, “İsteğimiz İsveç'le beraber NATO'ya üye olmak” ifadelerin kullanmıştı.