Rojhilat’taki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü
HABER MERKEZİ
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Konut İdaresi Başkanı Cafer Berzeger, depremde hasar gören konutlara dair bilgi verdi.
Berzeger, "Depremde en az 3 bin 500 ev, yüzde 20 ila yüzde 80 oranında hasar gördü" dedi.
Depremde evleri hasar gören Xoy sakinlerinin bir kısmının spor salonları ve kamu binalarına yerleştirildiği belirtiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, Xoy kentinde yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Batı Azerbaycan Valiliği, 70 köyde yıkıma neden olan Xoy kentindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 1167 kişinin yaralandığını duyurmuştu.