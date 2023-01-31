Kılıçdaroğlu’ndan Roboski mesajı: Suskun kaldığımızdan dolayı onlarla helalleşeceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz, inadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin her tarafından sorunlar geliyor. Bütün mesele her soruna akılcı çözümler üretmektir. Kendi içinde barışık bir toplumu inşa etmiş olursunuz. Hedefimiz, kendi içinde barışık, sorunları olmayan, akılcı politikalarla çözen bir siyaset anlayışı. Bu siyaset anlayışını Türkiye'ye getireceğiz. Nasıl? Altı lider bir aradayız. Birlikte mücadele ediyoruz, demokrasiyi savunuyoruz. Var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz.”

“Tek adam rejimi inşa edildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz dediler. Meydan meydan gezdiler” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Valileri, kaymakamları gezdi. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim yani tek adam sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur” dedi.

DOĞALGAZ FİYATLARI

CHP lideri, “Ankara'ya güzel kar yağdı. Biraz daha karın yağmasını istiyoruz aslında. Hem tarlaların hem memleketin artması açısından son derece değerli” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek karlara da kar yağarsa yeraltı suları da zenginleşmiş olacak. Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü. Erdoğan hiç ses çıkartmıyordu sanıyordu ki Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Hemen harekete geçtiler sadece sanayiciler için fiyatı düşürdüler. Konutlarda, iş yerlerinde yok. Kışın en ağır geçtiği mevsimin en derinden hissedildiği Erzurum ve Kars gibi kentlerimiz var. Doğalgaz fiyatını neden düşürmüyorsun? Dünyada yüzde 80 düştü. Milletin sırtına neden yıkıyorsun?”

Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder iktidar olduğumuz zaman göreceksiniz 3,5 ay sonra hiçbir hanenin, hiçbir evin ne doğalgazı, ne elektriği, ne de suyu kesilecek” şeklinde konuştu.

“5 MİLYON 400 KİŞİ ŞU ANDA AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR”

Öte yandan asgari ücret konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

“Asgari ücretin bu kadar hızlı eriyeceğini ben bile düşünemedim. Net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş. 4 kişilik bir ailenin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür fiyatları toplanıyor ve bunun üzerinden belirleniyor. Asgari ücret alanların sayısı yaklaşık 5 milyon 400 bin kişi. 5 milyon 400 kişi şu anda açlık sınırının altında maaş alıyor. Sarayda böyle bir şey yok. 4-5 yerden maaş alırsın. Keyfin yerinde ama 5 milyon 400 bin kişinin açlık sınırının altında maaş almasına imkan sağladın. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum, benim görevim iktidar olduğumuzda hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırı altında maaş almayacağı bir düzeni inşa etmektir. Bu iktidar bir zorba iktidarıdır.”

ALTILI MASA'NIN ORTAK MUTABAKAT METNİ

Dün Altılı Masa’nın yayımladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Böylesi bizim demokrasi tarihinde bir ilktir. Bunu gurur duyarak ifade etmek istiyorum. 6 lider bir araya geldik ve 6 lider devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için bir araya geldik. Eğer Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2 bin 300'ün üzerinde var olan sorunlara tek tek çözüm üretiyorsa, oy birliği ile yapıyorsa, gönül rahatlıkla yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır” ifadelerini kullandı.

“VURACAĞIZ NEŞTERİ, ALACAĞIZ DEVLET MALINI GERİYE”

Öte yandan “Benim helalleşeceğim haksızlık yapılanlardır” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları vurguladı:

“Roboski ile, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle, Soma ile, başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı zaman suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz. Bizim hırsıza muamelemiz çok açık ve nettir. Vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geriye. Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. 'Ben Kemal geliyorum'”