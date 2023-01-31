Politika

Lavrov: İran da Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili görüşmelere katılacak

Sergey Lavrov, İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Foto: AFP)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Foto: AFP)
dünya Rusya Türkiye İran Suriye Sergey Lavrov

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Ankara-Şam arasındaki normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı ile ilişkilerin normalleştirilmesine, genel olarak iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine olan ilgisini destekliyoruz ve buna ilişkin çalışmaları mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olacağız. Elbette, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Hem Rusya’nın hem de İran ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümü ile ilgilenen ‘Astana Üçlüsüne’ dahil olduklarını hatırlatan Lavrov, şunları dile getirdi:

“Bu nedenle bundan böyle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik temaslara Rusya ve İran'ın da eşlik etmesini mantıklı buluyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatlarına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi, diplomatlar seviyesinde mi olacak, bunun üzerinde çalışılıyor.” 

 

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