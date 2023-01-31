Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Irak ve Körfez ülkelerine balık ihraç edilecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, üretimin geliştirilmesinin, 9. Kabinenin önceliklerinden biri olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük balık çiftliği olacak olan Duhok’taki projenin yüzde 65’inin tamamlandığı bildirildi.

Projeyle iç talebin karşılanması ve ihtiyaç fazlasının ihracatının hedeflendiği belirtildi. Balık çiftliğinin ilk etapta yıllık 21 milyon larva ve bin 200 ton balık eti üretim kapasitede olacağı kaydedildi.

Proje Müdürü Şukri Omer, “Bu proje, Kürdistan Bölgesi’nin tarım sektörünün tamamlayıcı stratejik projelerinden biri. 10 milyon dolarlık maliyeti var. Şimdiden 500 kişiye doğrudan veya dolaylı olarak istihdam sağladı” diye konuştu.

Şukri Omer, ilk kez Irak ve Kürdistan Bölgesi çapında böyle bir sistemle bir projenin inşa edildiğini ve gelişmiş bir teknolojinin kullanıldığını belirtti.

229 dönümlük alan üzerine kurulan projenin, balık tutma, test, toprak havuz ve balık kafesi gibi bölümlerden oluşuyor.

İhtiyaç fazlası üretimin ise Irak ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.