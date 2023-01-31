Ekonomi

Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Irak ve Körfez ülkelerine balık ihraç edilecek

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük balık çiftliğinin tamamlanmasında sona yaklaşılıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan balık üretim Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, üretimin geliştirilmesinin, 9. Kabinenin önceliklerinden biri olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük balık çiftliği olacak olan Duhok’taki projenin yüzde 65’inin tamamlandığı bildirildi.

Projeyle iç talebin karşılanması ve ihtiyaç fazlasının ihracatının hedeflendiği belirtildi. Balık çiftliğinin ilk etapta yıllık 21 milyon larva ve bin 200 ton balık eti üretim kapasitede olacağı kaydedildi.

Proje Müdürü Şukri Omer, “Bu proje, Kürdistan Bölgesi’nin tarım sektörünün tamamlayıcı stratejik projelerinden biri. 10 milyon dolarlık maliyeti var. Şimdiden 500 kişiye doğrudan veya dolaylı olarak istihdam sağladı” diye konuştu.

Şukri Omer, ilk kez Irak ve Kürdistan Bölgesi çapında böyle bir sistemle bir projenin inşa edildiğini ve gelişmiş bir teknolojinin kullanıldığını belirtti.

229 dönümlük alan üzerine kurulan projenin, balık tutma, test, toprak havuz ve balık kafesi gibi bölümlerden oluşuyor.

İhtiyaç fazlası üretimin ise Irak ve Körfez ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv