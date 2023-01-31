CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararı

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Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme heyetine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise "şehit" yakını olduğu öne sürülen bir kişiye sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Geçen haftalarda Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.