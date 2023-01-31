Politika

KDP ve KYB heyetleri yeniden bir araya geliyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetlerinin cumartesi günü yeniden bir araya geleceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP KYB Erbil Görüşme

ERBİL (K24)

K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, heyetlerinin cumartesi günü KYB heyetiyle görüşeceğini söyledi.

Mahmud Muhammed, KDP-KYB heyetleri arasındaki görüşmenin başkent Erbil’de gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

KDP ve KYB heyetleri uzun bir süreden sonra 28 Şubat’ta Süleymaniye’de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin devam edeceği mesajı verilmişti.

Açıklamada, “İki taraf daha önce üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayla ilgili genel durum, iç ve bölgesel sorunlar hakkında görüş ve önerilerini ifade etti” denilmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv