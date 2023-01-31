KDP ve KYB heyetleri yeniden bir araya geliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, heyetlerinin cumartesi günü KYB heyetiyle görüşeceğini söyledi.

Mahmud Muhammed, KDP-KYB heyetleri arasındaki görüşmenin başkent Erbil’de gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

KDP ve KYB heyetleri uzun bir süreden sonra 28 Şubat’ta Süleymaniye’de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin devam edeceği mesajı verilmişti.

Açıklamada, “İki taraf daha önce üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayla ilgili genel durum, iç ve bölgesel sorunlar hakkında görüş ve önerilerini ifade etti” denilmişti.