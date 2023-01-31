Eski Katalonya Başkanı: Referandumdan asla pişman değilim

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Adalet Divanı, Eski Katalonya Kültür Bakanı olan ve 28 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Brüksel'e giden Lluis Puig'in İspanya'ya iade edilmesi talebinin 2020 yılında Belçika mahkemesince reddedilmesine yapılan itiraz üzerine toplandı.

İspanya Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena'nın itirazını haklı bulan Avrupa Adalet Divanı, Belçika mahkemesinin Avrupa iade emrini reddetme yetkisinin olmadığını belirtti.

Mahkeme sonrası K24’e konuşan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya’nın bağımsızlık referandumuna her zaman inandığını ve bunun uluslararası hukuk tarafından tüm milletlere tanındığını söyledi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumunun ardından dönemin Katalonya Özerk Parlamentosu 27 Ekim 2017'de açıklanması ertelenen bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından dönemin Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Puigdemont ve bazı hükümet üyeleri yurt dışına kaçmış, bazıları ise İspanya'da kalıp yargılanmıştı.