Politika

ABD Kongresi üyesi: Kürtler, ABD’nin gerçek dostu olduklarını kanıtladı

ABD Kongresi Üyesi Robert Aderholt, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin sürmesini beklediklerini söyledi.
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ABD ABD Kongresi Robert Aderholt Kürtler

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi Üyesi Robert Aderholt, Kürtlerin, ABD’nin gerçek dostu olduklarını kanıtladıklarını belirtti.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Aderholt, “ABD Kongresi, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini sürdürmeye bakıyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi’yle işbirliği içinde DAİŞ’e son verilmesi gerektiğini vurgulayan Aderholt, “Bu şekilde DAİŞ’in bölgede bir daha baş göstermeyeceğinden emin olabiliriz” ifadesini kullandı.

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