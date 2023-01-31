Politika

KDP heyeti siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetinin yarın pek çok siyasi partiyi ziyaret edeceği bildirildi.
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kürdistan KDP Yekgirtu Kürdistan Adalet Topluluğu Ziyaret

ERBİL (K24)

KDP heyeti bugün Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) ile Kürdistan Adalet Topluluğu’nu ziyaret etmişti.

Bu ziyaretlerin ardından yarın da temasların devam etmesi bekleniyor.

K24’e konuşan KDP Kültür ve İletişim İlişkileri Sorumlusu Omer Bekir, heyetlerinin yarın Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi, Kürdistan Emekçiler Partisi ile Kürdistan İşçi ve Emekçiler Partisi’ni ziyaret edeceğini belirtti.

Öte yandan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed’in heyete başkanlık edeceği öğrenildi.

KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri uzun bir süreden sonra 28 Şubat’ta Süleymaniye’de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin devam edeceği mesajı verilmişti.

Açıklamada, “İki taraf daha önce üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayla ilgili genel durum, iç ve bölgesel sorunlar hakkında görüş ve önerilerini ifade etti” denilmişti.

Ayrıca KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed K24’e yaptığı açıklamada heyetlerinin cumartesi günü KYB heyetiyle görüşeceğini söyledi.

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