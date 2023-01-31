Fransız sağcı lider Le Pen’den 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı

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Fransa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı Ulusal Birlik fraksiyonunun lideri Marine Le Pen, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya tam kapsamlı katılımının Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabileceğini belirtti.

"Avrupa’dan koparak Hindistan ve Çin’in ayrıcalıklı ortağı haline gelen Rusya’nın 'yeni ittifaklarını' küçümsememe" çağrısında bulunan Marine Le Pen, parlamentodaki konuşması sırasında, “Saldırı silahlarının kademeli tedariki muhtemelen 100 yıllık savaş anlamına gelecek. NATO’nun tam kapsamlı katılımı Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacak” ifadesini kullandı.

Hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.