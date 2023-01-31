Türkmenler Kürdistan Parlamentosu’nda daha fazla sandalye istiyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Bileşenlerden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkmen parti ve örgütlerinin, seçim yasasıyla ilgili toplandığını ve seçimlerin tek bölge esasına göre yapılmasında mutabık kaldığını söyledi.

Bileşenlerin parlamentoda kota sahibi olmasının özel bir önemi olduğunu belirten Aydın Maruf, bunun olağanüstü bir durumda belirlendiğini ve bu hakkın korunması gerektiğini ifade etti.

K24’e konuşan Tarafsız Türkmen Hareketi Başkanı Kenan Şakir ise, “Türkmenler, Kürdistan Bölgesi’nde ikinci sıradaki bileşendir ve ulusal hak temelinde seçim konusu ele alınmalı” dedi.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Yardımcısı Abdülkerim Mollaoğlu, Türkmenlerin, bileşenlerin kotasının azaltılmasıyla ilgili oylamadan rahatsız olduğunu belirterek, “Bileşenlerin gerçek temsiliyeti yasal şekilde korunmalıdır, sandalye sayılarının azaltılması talep edilmemeli” diye konuştu.

Türkmen parti ve örgütleri toplantıda üç talepte mutabık kaldı: Kürdistan Parlamentosu’ndaki Türkmen kotasının 5’ten 10’a çıkarılması, seçimlerin tek seçim bölgesi esasına göre yapılması ve Türkmenlere, Kürdistan Bölgesi’nin ikinci büyük ulusu olarak muamelede bulunulması.