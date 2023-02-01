İran’da dans ederken görüntülenen çifte 10 yıl hapis

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Her ikisi de 20'li yaşlarının başında olan Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, kendilerini Azadi Kulesi'nin önünde romantik bir şekilde dans ederken gösteren bir videonun viral olmasının ardından kasım ayı başlarında tutuklandı.

Haghighi, İran'ın kurallarına meydan okuyarak başörtüsü takmıyordu. Kadınların bir erkekle toplum içinde dans etmesine de izin verilmiyor.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), Tahran'daki bir devrim mahkemesinin, sanıkları 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığını, internet kullanma ve İran'dan ayrılma yasağı getirdiğini bildirdi.

Tahran'da zaten popüler Instagram kullanıcısı olan çift, "yolsuzluğu ve kamu fuhuşunu teşvik etmenin" yanı sıra "ulusal güvenliği bozmak amacıyla toplanmaktan" suçlu bulundu.