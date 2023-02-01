Kariyerinin zirvesine ulaşan Messi: Yapacak hiçbir şey kalmadı

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Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi zaferin ardından ilk kez geniş bir röportaj verdi.

UrbanaPlay'e konuşan Arjantinli yıldız, "Kariyerimin sonunda bir devri kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum şeyleri başardım. Kariyerimde daha önce her şeyi bireysel olarak elde etmiştim. Milli takıma başarı ise kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Şu anda hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. Copa America ve Dünya Kupası'nı kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı" dedi.

Messi en büyük üzüntüsünü de anlattı.

Arjantinli yıldız, 2020 yılının kasım ayında 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın Arjantin'in Copa America ve Dünya Kupası zaferlerini görememesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Messi, "Kupayı bana Diego'nun vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim" diye konuştu.