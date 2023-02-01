Spor

Kariyerinin zirvesine ulaşan Messi: Yapacak hiçbir şey kalmadı

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası zaferi verdiği ilk geniş röportajda kariyerinin sonunda bir devri kapattığını belirterek, "Copa America ve Dünya Kupası'nın kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı" dedi.
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Lionel Messi (Foto: AFP)
Lionel Messi (Foto: AFP)
dünya Lionel Messi

HABER MERKEZİ

Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi zaferin ardından ilk kez geniş bir röportaj verdi.

UrbanaPlay'e konuşan Arjantinli yıldız, "Kariyerimin sonunda bir devri kapatıyorum. Milli takımla hep hayalini kurduğum şeyleri başardım. Kariyerimde daha önce her şeyi bireysel olarak elde etmiştim. Milli takıma başarı ise kariyerimi benzersiz bir şekilde bitirmekle ilgiliydi. Tüm bunların gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Şu anda hiçbir şikayetim yok ve daha fazlasını isteyemem. Copa America ve Dünya Kupası'nı kazandık, geriye yapacak hiçbir şey kalmadı" dedi.

Messi en büyük üzüntüsünü de anlattı.

Arjantinli yıldız, 2020 yılının kasım ayında 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın Arjantin'in Copa America ve Dünya Kupası zaferlerini görememesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Messi, "Kupayı bana Diego'nun vermesini veya en azından bu zaferleri görmesini, Arjantin'i yeniden dünya şampiyonu olarak görmesini isterdim" diye konuştu.

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