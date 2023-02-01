Politika

Papa’dan zengin güçlere: Afrika’dan elinizi çekin

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, zengin güçlerden "kendi aç gözlülüklerinin zehri için" Afrika'nın doğal kaynaklarını yağmalamayı durdurmasını istedi.
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dünya Papa Francis Afrika Sömürgecilik eleştiri

HABER MERKEZİ

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in 6 günlük Afrika gezisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde başladı.

Papa burada yaptığı konuşmada Afrika'nın yüzyıllardır dünyanın zengin güçleri, günümüzde ise çok uluslu maden şirketleri tarafından istismar edildiğini belirterek, komşu ülkelerin Kongo'nun iç işlerine karışarak doğudaki çatışmaların artmasına neden olmalarını kınadı.

Temasları kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye nezaket ziyaretinde bulunan Papa Francis burada Kongolu hükümet yetkililerine ve diplomatik temsilcilere hitaben alkışlar eşliğinde yaptığı açılış konuşmasında "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden elinizi çekin! Afrika'dan elinizi çekin" dedi.

Kongo'nun büyük mineral ve doğal zenginliğini "yaratılışın elması" olarak nitelendiren Papa, yabancıların ülkeyi kendi çıkarları için parçalamayı bırakmasını ve Kongo halkının ekonomik olarak "köleleştirilmesinde" oynadıkları rolü kabul etmelerini istedi.

"Afrika'yı boğmayı bırakın: Afrika soyulacak bir maden ya da yağmalanacak bir arazi değildir" diyen  Papa, uzun zamandır zengin ülkeleri yoksul ülkelerin kaynaklarını kendi çıkarları için sömürmekle eleştiriyor.

Papa'nın buradaki temaslarının ardından üç günlük ziyaret için Güney Sudan'a geçmesi bekleniyor.

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