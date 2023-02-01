ABD’li senatör: Türkiye F-16 satışını hak etmiyor

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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme sürecine itiraz eden Türkiye ile ilgili bir açıklama ABD’den geldi.

ABD’nin başkenti Washington’da Ulusal Basın Kulübü’nde konuşan Demokrat Parti’nin Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye’nin “vefasız bir müttefik” olduğunu söyleyerek, “Türkiye yeni F-16 satışını ya da kit yenilemeyi hak etmiyor” dedi.

“BÖYLE BİR SENARYO YOK”

Demokrat Parti’nin senatörü, “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilecek hiçbir senaryo yok. Eğer İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye’ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre’ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir” ifadelerini kullandı.

Kongre içinde de çoğunluğun benzer bir görüşte olduğunu belirten Van Hollen, “Hatta Beyaz Saray’da da bu yönde bir fikir birliği olduğunu tahmin ediyorum. Başkan Joe Biden’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE’YE YAPTIRIM DÜŞÜNÜLMELİ”

Van Hollen, ABD ile Avrupa Birliği’nin ortak bir şekilde Türkiye’ye yeni yaptırım uygulaması çağrısında da bulundu.

Van Hollen, “Eğer Türkiye İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemeye devam ederse bir yaptırım uygulanmalı” dedi.

ABD’li siyasetçi Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yönelik Türkiye’nin olası bir operasyonu durumunda da yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.