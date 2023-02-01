Politika

İngiltere büyükelçisi: KDP ve KYB’nin toplantısını olumlu buluyoruz

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, KDP ile KYB’nin toplantısını olumlu bulduklarını söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere’yle olan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Erbil-Bağdat ilişkileri de görüşmede ele alındı.

İngiliz büyükelçi, ülkesinin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında gerçekleşen toplantıyı olumlu bulduğunu belirterek, iki taraf arasındaki sorunların çözümüne destek verdiklerini ifade etti.

Petrol ve gaz yasası, Irak bütçesi ile Federal Mahkeme’nin kararı ve ülke siyasetine olumsuz etkileri de görüşmede gündeme geldi.

Büyükelçi Richardson, İngiltere’nin, Erbil ile Bağdat’ı diyalogla çözüme teşvik ettiğini söyledi.

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