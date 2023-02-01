Din alimi Omerbili: Kürdistan’daki bazı dinler Irak’ın diğer kentlerinde yasak

ERBİL (K24)

K24 yayınına bağlanan Din alimi Mela Raad Omerbili, Kürdistan Bölgesi’nin birlikte barışçıl yaşam kültürünün merkezi olduğunu söyledi.

“Kürdistan’daki ortak yaşam atalarımızdan miras kalmıştır” diyen Mela Raad Omerbili, “Bu ortak yaşam, Şeyh Abdulselam Barzani, Mele Mustafa Barzani döneminden bugüne geliyor. Şimdi de Başkan Mesud Barzani’nin korumasında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de birlikte yaşam kültürüne gerekli tüm hassasiyeti gösterdiğini belirten din alimi Omerbili, “Hükümet bakanlıkta tüm dinler temsil edilsin diye Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı’nın ismini Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı olarak değiştirdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan’daki bazı dinler Irak’ın diğer kentlerinde yasak” ifadelerini kullanan Omerbili, bu dinlere mensup insanların ibadetlerini gerçekleştiremediğini ve idam dahil birçok cezaya çarptırıldıklarını dile getirdi.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nın ortak yaşamın gelişmesindeki rolüne dikkat çeken Mela Raad Omerbili, “Kürdistan Bölgesi’ndeki din alimlerinin de ortak yaşam kültürünün gelişmesinde belirgin bir rolü var” dedi.