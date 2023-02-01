Suriye’nin Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı

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Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Sham FM sitesinin haberine göre, sızıntı, Lazkiye ilinin doğusundaki Ceble ilçesi ile Tartus iline bağlı Banyas ilçesi arasındaki yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki sahilde görüldü.

Haberde görüşlerine yer verilen Lazkiye Çevre Müdürü Temmem Cabir, sızıntının kaynağını tespit edemedikleri için henüz bir önlem almadıklarını açıkladı.

Cabir, sızıntının Banyas Termal Santrali'nden veya kıyıdaki bir tankerden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Banyas Termal Santrali'nde Ağustos 2021'de petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler alarma geçmişti.