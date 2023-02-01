Yaşam

Suriye’nin Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı

Suriye'nin batısında Beşar Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunan Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Suriye Akdeniz kıyısı petrol sızıntısı

HABER MERKEZİ

Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Sham FM sitesinin haberine göre, sızıntı, Lazkiye ilinin doğusundaki Ceble ilçesi ile Tartus iline bağlı Banyas ilçesi arasındaki yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki sahilde görüldü.

Haberde görüşlerine yer verilen Lazkiye Çevre Müdürü Temmem Cabir, sızıntının kaynağını tespit edemedikleri için henüz bir önlem almadıklarını açıkladı.

Cabir, sızıntının Banyas Termal Santrali'nden veya kıyıdaki bir tankerden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Banyas Termal Santrali'nde Ağustos 2021'de petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler alarma geçmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv