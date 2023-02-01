Erdoğan: Belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Son 20 yılda ülkemizin kalkınma ve demokrasi yürüyüşü o kadar hızlı oldu ki muhalefet bunun gerisinde kaldı. 6 parti güya uğraşıp didinip bir ortak politika metni yayınladı. Böyle bir metin hazırlayınca insan bir beklentiye giriyor. Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz. Karşımızda henüz bir aday belirlemekten aciz bir masa olduğu gerçeğini unutmuyoruz. Bu masanın vizyonumuzu aşan bir belge ortaya konmasına ihtimal vermiyoruz ama yine de bir bakalım dedik, bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlara çok üzüldük.”

“ÖZERKLİK VERECEĞİZ DİYEREK HDP’YE SELAM VERİYORLAR”

Altılı Masa’nın açıkladığı metne değinen Erdoğan, “Metinde yer alan başlıklarla ilgili değerlendirmeyi bakanlıklarımız yeri geldikçe paylaşacaktır. Bunlar yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapıldığına kafa yormamışlar. Vadettiklerinin fazlasının yapıldığını görmüyorlar. Gözleri var görmüyorlar, kalpleri mühürlenmiş. Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. OHAL KHK'larını iptal edeceğiz diyerek kapı arkası ortakları PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar” dedi.

"BATI'YA SELAM VERİYORLAR"

Genelkurmay ve MİT'e sataşarak kurumlarımızın sınır dışında bile başlarını ezdiği terör örgütlerine selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayii projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Aday belirlemekte tembellik ediyorsunuz tamam ama vaat oluştururken ders çalışsaydınız.

"DERME ÇATMA PROGRAM"

Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık, demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Vaat aşamasında bu kadar pespaye davrananların sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün. Bir kısım bürokrat bunların aklına girmiş, bir şeyler çizip program diye bunların önüne koymuş.

"BAY BAY KEMAL"

CHP'nin başındaki zata zaman zaman 'Bay Kemal' diye hitap ediyorum. Adaylığa niyetlenince bu ifadeyi slogan yaptı. Madem Bay Kemal bu sloganı sevdi. Kendisine bundan sonra kullanabileceği bir slogan daha vereyim; bay bay Kemal... Alsın tepe tepe kullansın. Telif falan da istemeyiz.

"GEÇEN HAFTAYA KADAR AKLINIZA GELMEDİ Mİ?"

Biz aday çıkaramıyoruz, Cumhur İttifakı'nın da adayı olsun dediler. Benim adaylığım yıllardır belli. Geçen haftaya kadar hiç aklınıza gelmedi mi? Altılı masanın geldiği yer ülkenin hayrına bir işe tabi olmak yerine bizim yaptıklarımızı tersine çevirmektir. Biz aday çıkaramıyoruz, onlar da çıkaramasın demenin başka anlamı olabilir mi? Biz iş yapmayacağız öyleyse AK Parti'nin yaptıkları da yıkılsın demenin başka hükmü olabilir mi? Milletten alamadıkları iktidara darbecilerin, vesayetçilerin ihsanı olarak konmak bunların hayallerinde var. Merhum Menderes'in sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Bunların Allah'tan korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıkları kesin. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu utanmazlık siyasetine yeter diyecektir.

"MİLLET KOVALAR, KAÇACAK DELİK ARARSIN"

Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajını, TOGG'u da kapatırsın... Bay Kemal senin gücün buna yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın. Kapatacağız dedikleri şehir hastanelerinin en büyüğünü Ankara'da açtık. Onlar altılı masada devam etsin, biz meydanlarda devam ediyoruz. Bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemiyor. 14 Mayıs'ta yarışacak rakip bulamayacağımız anlaşıldı. Biz yine kendi projelerimizle yarışacağız.

"BUNLAR YAĞMALAMAYA TALİP"

Bay Kemal hiç üzülme bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nde yapacağım. Çankaya bizim kendi malımız değil milletin malıdır. Aynı şekilde Külliye de milletin malıdır. Dünya liderleri burayı gördükleri zaman burayla iftihar ettiler. Siyasi hayatları boyunca tek seçim kazanamamış olanların rant paylaşım hırsıyla birbirlerini masa altından tekmelemeleri açık niyeti ortaya koyuyor. Bunlar yönetime değil, milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler.

ALTILI MASAYA "LGBT" SORUSU

“Son olarak Bay Kemal bir gece yarısı sosyal medya videosuyla eski yaraları tekrar kanattı. Bu çıkışın gerisindeki amacın kadınlarımıza haklarını vermek olmadığını, yasa teklifiyle bir kez daha gördük. Biz de meseleyi CHP zihniyetinin insafına bırakmamak için harekete geçtik. Kendi teklifimizi hazırladık. Aynı zamanda aile kurumunu sapkın akımlardan koruyacak teklifimizi Meclis'in gündemine sunduk. Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatında parlamentoya sunduk. Aile kurumunu kutsiyeti içinde getirirken altılı masa içinde olanlar LGBT'yi kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne alakamız yok. Biz aileyi kutsamışız. Bu kutlu kuruma da sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabul etmiyoruz.

İnşallah yakın bir zamanda teklifimizin genel kurul görüşmeleri başlayacak. Kimin özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu ortaya çıkacak. temennimiz bu düzenlemenin gazi Meclisimizin şanına yakışır şekilde 400 oyun üzerinde yasalaşarak yürürlüğe girmesidir. Milletimizi temsilen yüce çatı altında görev yapan hiçbir milletvekilinin ailenin korunmasını ve kadınlarımızın korunmasını hedef alan anayasa değişikliği teklifine hayır demeyeceğini düşünüyorum. Aksi davranacakları ne kadınlarımız ne tarih affeder.

Milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum, iradenize ipotek konulmasına imkan vermeyin. Kadınlarımıza ve gelecek nesillere karşı mesuliyetinizi yerine getirin. Genel Kurulda vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize evet deyin.”

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

“Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Millet kendi kasasından maaş veriyor, milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla beraber görev yapıyor. Genel Kurulda yoklamalarda milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet size hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Milletvekili olduysan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Getirmezsen bu millet sana hakkını helal etmez. Aldığınız maaş da haramdır.”

"FİNLANDİYA KONUSUNDA OLUMLU İSVEÇ'TE DEĞİLİZ"

“İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabımın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyeceğiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle biliniz.”