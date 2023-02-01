ABD Ukrayna’ya ilk kez uzun menzilli roketler gönderecek

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Reuters’ın iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna'ya ilk kez daha uzun menzilli roketlerin yanı sıra diğer mühimmat ve silahları da içermesi beklenen 2 milyar dolarlık askeri yardıma hazırlandığı bildirildi.

Yetkililer, yardımın bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söylerken, yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri, hassas güdümlü mühimmat ve Javelin tanksavar silahları için destek ekipmanının yer alması öngörülüyor.

Yetkililerden biri, bin 725 milyar dolar değerinde olması beklenen paketin bir kısmının Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) olarak bilinen ve Başkan Joe Biden yönetiminin ABD silah stokları yerine sanayiden silah almasına olanak tanıyan bir fondan geleceğini söyledi.

USAI fonları, Boeing Co tarafından üretilen ve 150 kilometre menzile sahip olan Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) adlı yeni bir silahın satın alınması için kullanılacak. Amerika daha önce Ukrayna'nın 297 kilometre menzilli ATACMS füzesi taleplerini reddetmişti

Yetkililerden biri USAI fonlarının ayrıca HAWK hava savunma sistemlerinin daha fazla bileşeni, karşı drone sistemleri, karşı topçu ve hava gözetleme radarları, iletişim ekipmanları, PUMA dronları ve Patriot ve Bradley gibi büyük sistemlerin yedek parçaları için kullanılacağını söyledi.

Yetkili ayrıca başka bir müttefik tarafından bağışlanan üç sahra hastanesini donatmaya yetecek kadar önemli miktarda tıbbi ekipman olduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, haberde yardım paketlerinin içeriği ve büyüklüğünün Başkan tarafından imzalanana kadar değişebildiğine dikkat çekildi.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 27,2 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı gönderdi.