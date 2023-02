Başbakan: 1 Şubat nefretin galip gelmemesi gerektiğini hatırlatıyor

ERBİL (K24)

KDP ve KYB’nin Erbil binalarının hedef alındığı ve 103 kişinin şehit düştüğü kanlı 1 Şubat saldırıları düzenlenen törenlerle anılıyor.

Başkent Erbil'deki Sami Abdulrahman Parkı'nda bulunan 1 Şubat Şehitleri Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra çok sayıda yetkili ve şehit aileleri katıldı.

Başbakan, anıta çelenk bıraktı.

Başbakan Twitter hesabından yapıtğı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 1 Şubat 2004 trajedisini anıyoruz. Bu, nefretin asla galip gelmemesi gerektiğini ve ileriye giden yolun birlikten geçtiğini hatırlatıyor.”

Today we remember the tragedy of February 1st, 2004. It is a reminder that hate must never prevail and unity is the way forward. pic.twitter.com/COO9j2ipjr