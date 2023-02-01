Başbakan: Federal Mahkeme, Bağdat’la yapılabilecek her anlaşmayı bozmak için kullanılıyor

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Başbakan toplantının başında 1 Şubat şehitlerini anarak, Bakanlar Kurulu olarak şehitlerin anısı önünde saygıyla eğildiklerini söyledi, terör ve radikalizme karşı mücadele vurgusu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak hükümetiyle görüşme programının değerlendirildiği toplantıda Başbakan, sorunların anayasal temelde ve yeni hükümetle yapılan anlaşma çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti. Başbakan, “Kürdistan Bölgesi ve heyeti, anlaşma sağlanabilmesi için üzerine düşeni yapmıştır. Bu yüzden anlaşmaların uygulanması için federal hükümeti bekliyoruz” dedi.

Başbakan ayrıca, “Ne yazık ki Federal Yüksek Mahkeme, federal hükümetle çözüm için yapılabilecek her anlaşmayı bozmak için kullanılıyor. 2023 bütçe yasa tasarısının en kısa zamanda onaylanmasını ve Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.