Çok sayıda Kürt kentinde kar yağışı etkili oluyor

HABER MERKEZİ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı.

Vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de yollarda küreme çalışması yaptı. Kar yağışına sevinen çocuklar da kızaklarıyla yollarda karın keyfini yaşadı.

ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde yer yer yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

DERSİM

Dersim'in Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçelerde, evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Köylerde besicilikle uğraşanlar, kar yağışına rağmen keçi ve koyun sürülerinin bakımını yaptı.

Karla mücadele ekipleri, belirli aralıklarla mahalle ve köy yollarında kar küreme çalışmasına devam ediyor.

3 KENTTE 68 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bu arada Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 4 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki, 1 belde, 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde 9 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARAŞ

Maraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 130 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 130 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Dersim, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyinin yükseklerinde, Siirt ve Batman'ın yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzeyinde yoğun kar bekleniyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve Antep’in ile Hatay'ın 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli, Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar öngörülüyor.

Yoğun kar ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.